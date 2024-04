Drayton Manor Resort

Video: Engels pretpark opent vernieuwde rollercoaster The Wave

Het Engelse pretpark Drayton Manor heeft een dertig jaar oude achtbaan nieuw leven ingeblazen. Stand-up coaster Shockwave werd de afgelopen maanden getransformeerd tot The Wave. Naast een nieuwe naam en een nieuw thema kwamen er ook nieuwe treinen.

Die zijn afkomstig van leverancier Art Engineering uit Duitsland De karretjes zien er totaal anders uit: voorheen legden bezoekers de rit staand af. Nu wordt gebruikgemaakt van reguliere zitplaatsen. Daardoor kon de minimumlengte omlaag van 140 naar 120 centimeter.

De 37 meter hoge en 500 meter lange baan zelf, in de jaren negentig ontwikkeld door fabrikant Intamin, veranderde niet. Passagiers gaan vier keer over de kop. Drayton Manor noemt The Wave "de heftigste familieachtbaan van het Verenigd Koninkrijk".