Disneyland Paris

Disneyland Paris maakt Ratatouille-attractie 2D in plaats van 3D

De darkride Ratatouille: The Adventure in Disneyland Paris is tot nader order niet meer te beleven in 3D. Normaal gesproken worden op de schermen in de attractie 3D-films vertoond. Op dit moment hebben bezoekers geen 3D-bril meer nodig: alle beelden zijn tweedimensionaal.

Daar werd begin vorige maand al enkele weken mee geëxperimenteerd. Kennelijk is die test goed bevallen, want vanaf vandaag ontbreken de 3D-effecten weer. Op de officiële Disneyland-website wordt de attractie nog steeds omschreven als "een gave 4D-ervaring".

De reden van de aanpassing is niet bekend. Disneyland Paris bracht er zelf nog niets over naar buiten. Woordvoerders hebben de afgelopen dagen niet gereageerd op een verzoek om commentaar. Ratatouille: The Adventure opende in 2014. De volledige Franse titel luidt L'Aventure Totalement Toquée de Rémy.