Europa-Park werkt aan eigen bioscoopfilm met mascottes: Grand Prix of Europe

Europa-Park komt naar de bioscoop. Het Duitse attractiepark werkt aan een eigen animatiefilm met mascottes Ed en Edda, die in de zomer van 2025 wereldwijd moet gaan draaien. Daarmee wordt het vijftigjarig bestaan van Europa-Park gevierd. De titel luidt Grand Prix of Europe. Volgend jaar krijgt de film ook een plek in het park.

Het verhaal wijkt af van de manier waarop de muizen Ed en Edda tot nu toe in het pretpark gepresenteerd werden. In de film is Edda een dochter van een kermisexploitant. Ze droomt ervan om autocoureur te worden. Bij de vijftigste Europese Grand Prix krijgt ze niet alleen de kans om haar idool te ontmoeten, autocoureur Ed, maar ook om het noodlijdende bedrijf van haar vader te redden.

Grand Prix of Europe wordt ook het thema van een nieuwe attractie die in 2025 opengaat op de plek van multimediatheater Reise nach Rulantica, het voormalige Historama. Daar realiseert huisleverancier Mack Rides momenteel een interactief gameplay theater. De locatie is sinds begin juni dicht voor werkzaamheden.



Game of Thrones

Europa-Park wil de nieuwe film niet alleen uitbrengen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, maar ook in de rest van de wereld. De Engelstalige stemmen worden verzorgd door Gemma Arterton (Hansel and Gretel: Witch Hunters, The King’s Men), Thomas Brodie-Sangster (Game of Thrones, The Maze Runner, Phineas & Ferb), Hayley Atwell (Captain America, Avengers) en Lenny Henry (Doctor Who, The Lord of the Rings: The Rings of Power).



De productie is in handen van Mack Magic - de entertainmenttak van Europa-Park - en Warner Bros. Voor de distributie wordt samengewerkt met Warner Bros. Discovery Germany en Viva Kids. Regisseur Waldemar Fast stond de afgelopen jaren al aan het roer van verschillende Mack-producties.



Happy Family,

De makers beloven "een snel en hartverwarmend geanimeerd avontuur". Men krijgt een bijdrage van het Duitse filmfonds DFFF. Voorlopig is de trailer alleen te bekijken op Veejoy, het streamingplatform van Europa-Park. Het is niet voor het eerst dat Mack een bioscoopfilm aflevert: in 2017 verscheen Happy Family, gevolgd door Happy Family 2 in 2021. Beide delen kregen slechte recensies.



In de film verschijnt mascotte Ed Euromaus met zijn nieuwe look, waar eerder dit jaar nog veel over te doen was. Europa-Park gaf de muis een nieuw uiterlijk, met kleinere ogen, grotere pupillen, menselijke tanden en een nieuw kapsel.



Donald Trump

De presentatie van het project droeg de titel Project 2025. Een opvallende keuze, aangezien die term ook gebruikt wordt voor een controversieel plan van de Republikeinse Partij om de federale regering van de Verenigde Staten te hervormen zodra Donald Trump herkozen wordt als president van de Verenigde Staten.