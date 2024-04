Familiepark Drievliet

Denderend Drievliet: nieuw voorjaarsevenement in Haags pretpark

Familiepark Drievliet in Den Haag presenteert een nieuw voorjaarsevenement in de meivakantie. Onder de noemer Denderend Drievliet wordt tot en met zondag 5 mei gezorgd voor extra entertainment. Bezoekers kunnen de muzikale parade Cirque Masqué voorbij zien komen.

De act bestaat uit gemaskerde circusartiesten die steltlopen, jongleren en fietsen op een eenwieler. Ook er is er een diabolo-artiest. Het attractiepark noemt het "niet zomaar een parade". "Cirque Masqué loopt willekeurig door het park, dus je weet nooit waar, en vooral wanneer, ze opduiken."

De piraten van Drievliet zijn ook aanwezig om ballonnen uit te delen. Verder is het horeca-assortiment vernieuwd: tegenover lanceerachtbaan Formule X worden sinds kort bubblewafels verkocht. Het park is deze week geopend van 10.00 tot 17.30 uur, de attracties sluiten een half uur eerder.



Nieuwe eigenaar

Voorheen was het ondenkbaar dat Drievliet de aandacht zou zoeken met extra entertainment en marketing rond een speciaal evenement. De nieuwe eigenaar van het park, de Franse Looping-groep, gooit het duidelijk over een andere boeg.