Familiepark Drievliet

Nieuwe Drievliet-site is kopie van website Avonturenpark Hellendoorn

De overname van het Haagse pretpark Drievliet gaat ook gepaard met een nieuwe website. Wie naar drievliet.nl surft, komt vanaf nu een andere site tegen. Het ontwerp is een kopie van de website van zusterpark Avonturenpark Hellendoorn.

Beide parken zijn onderdeel van de Franse recreatiegroep Looping. De vorige site van Drievliet was zeer verouderd, zowel op het gebied van design als informatievoorziening. Nadat het attractiepark van eigenaar wisselde, werd er razendsnel een nieuwe site opgetuigd.

Bovenaan de homepage begint een promotievideo te spelen. Ook de vermelding van een e-mailadres valt op. De afgelopen jaren was Drievliet alleen per post bereikbaar: het bedrijf had geen eigen mailadres of socialmedia-accounts.



Quick fix

Een woordvoerder spreekt over een "quick fix" die men online wilde hebben vóór de drukke meivakantie. Nog niet alle pagina's zijn compleet. "We gaan het richting de zomer verder inrichten en professionaliseren. Voor ons was het belangrijk om nu alvast de backoffice draaiende te hebben." Binnenkort wordt ook een nieuw ticketsysteem geïntroduceerd.