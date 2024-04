Sprookjesbos Valkenburg

6 euro boete voor Limburgs pretpark na ongeluk met attractie

Het Limburgse pretpark Sprookjesbos Valkenburg krijgt een boete naar aanleiding van een ongeluk. In mei 2022 raakten drie personen gewond toen een gondel van de 10 meter hoge ballonnencarrousel Calidius tijdens een ritje naar beneden viel. Na een uitgebreid onderzoek acht het Openbaar Ministerie het park schuldig aan zwaar lichamelijk letsel door schuld.

Bovendien heeft men volgens justitie niet voldaan aan de zorgplicht met betrekking tot het onderhoud van de attractie. De boete stelt echter weinig voor: er moet slechts 6 euro betaald worden. Volgens het Openbaar Ministerie hangt dat bedrag samen met de bijzondere omstandigheden rond het voorval.

Zo duurde het een poos voordat de Belgische slachtoffers - één volwassene en twee kinderen - het attractiepark aansprakelijk stelden. Toen dat gebeurde, was het Sprookjesbos al failliet. Door wel een minimale boete op te leggen, is er in ieder geval een schuldvaststelling en kan men terecht bij de verzekering.



Heropening

Bij andere attracties van hetzelfde type zijn modificaties doorgevoerd om ongevallen te voorkomen. Calidius is sinds het incident gesloten. Het nieuwe Sprookjesbos-management wil de ballonnentoren weghalen. Momenteel wordt toegewerkt naar een heropening in juli.