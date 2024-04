Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris sloopt tweedimensionale Hollywood-gevels

Disneyland Paris heeft afscheid genomen van enkele opvallende decorstukken in het Walt Disney Studios Park. Bij The Twilight Zone Tower of Terror stonden tot nu toe gigantische tweedimensionale panelen die Hollywood-gebouwen moesten voorstellen.

Nu het originele filmthema van het park naar de achtergrond verdwijnt, betekent dat ook het einde van de platte decorelementen op Hollywood Boulevard. Ze zijn afgelopen week langzaam maar zeker gesloopt. Het ging om replica's van bouwwerken uit Hollywood, zoals filmtheater El Capitan.

Van een afstand leken de panelen echte gebouwen. Wie dichtbij kwam, ontdekte dat er sprake was van een optische illusie. In het verleden vormde het wandelpad de entree tot de Studio Tram Tour. Die attractie is enkele jaren geleden omgebouwd tot Cars Road Trip. De ingang werd toen verplaatst richting parkdeel Worlds of Pixar.



Disney Adventure World

Voorheen konden bezoekers in het Walt Disney Studios Park zien hoe een film gemaakt wordt. Tegenwoordig wil men dat het publiek als het ware ín een filmwereld kan stappen. Daar hoort ook een nieuwe naam bij: Disney Adventure World.



Hollywood Boulevard, waar nog wel enkele driedimensionale gebouwen staan, leidt over een tijdje naar een nieuwe promenade richting een groot meer. Achter de okergele bouwschuttingen wordt daar momenteel aan gewerkt.



















Oude situatie