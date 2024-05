Efteling

Video: hoe worden de wielen van Efteling-achtbaan Vogel Rok geproduceerd?

De Efteling heeft fans een zeldzaam kijkje achter de schermen gegeven bij achtbaan Vogel Rok. Normaal gesproken wil het attractiepark niets prijsgeven over de werking van de donkere rollercoaster, maar YouTube-kanaal Theme Park Science kreeg bij hoge uitzondering de kans om op plekken te komen waar het publiek niet welkom is.

In een twintig minuten durende documentaire ligt de focus op de wielen van populaire attractie. Welke wielen zijn er en hoe worden ze geproduceerd? Om antwoord te krijgen op die vragen gaat ingenieur Jurnan Schilder op bezoek bij de Belgische firma Vulkoprin, gespecialiseerd in het maken van achtbaanwielen.

In de fabriek wordt het productieproces van een Vogel Rok-wiel uitgebreid in beeld gebracht. Verder mag presentator Danny van der Weel meekijken en -helpen bij het opstarten van de coaster. Hij krijgt ook uitleg over het assembleren van de wielen op locatie. Dat doen medewerkers van de Efteling zelf.