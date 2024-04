Europa-Park Erlebnis-Resort

Dikke pech voor abonnementhouders Europa-Park: exclusieve preview nieuwe achtbaan geannuleerd

Europa-Park heeft slecht nieuws voor abonnees. Jaarkaarthouders van het Duitse attractiepark zouden vandaag de kans krijgen om de splinternieuwe achtbaan Voltron Nevera uit te proberen, nog vóór de officiële opening op vrijdag. Door een technisch probleem is het exclusieve evenement op het allerlaatste moment geannuleerd.

Een trein van Voltron Nevera is door onbekende oorzaak vastgelopen in een bocht aan het einde van de baan. Het blijkt onmogelijk om het voertuig daar op korte termijn weg te halen. Daarom zal de miljoenen euro's kostende multi-launch coaster vandaag niet meer operationeel zijn.

Europa-Park had abonnementhouders uitgenodigd om tussen 15.00 en 21.00 uur een ritje te maken onder de noemer Voltron Nevera WarmUp. "Het spijt ons om je te informeren dat Voltron Nevera WarmUp op 25 april 2024 helaas op korte termijn geannuleerd moet worden", staat in een e-mail die aan deelnemers is verstuurd.



Excuses

"Helaas kunnen wij geen alternatieve activiteit aanbieden. Wij danken u voor uw begrip en bieden onze excuses aan voor het eventuele ongemak dat deze annulering met zich meebrengt." De boodschap verschijnt ook op schermen in het park en in waterwereld Rulantica.



Fans van Europa-Park kijken al jaren reikhalzend uit naar de komst van de achtbaan. Wie speciaal naar het park was gekomen voor Voltron, zal onverrichter zake huiswaarts moeten keren. Ter compensatie gaan de vernieuwde powered coaster Alpenexpress Enzian en boomstambaan Tiroler Wildwasserbahn wel open voor personen met een reservering.



Elektriciteit

Voltron is een 1385 meter lange stryker coaster van fabrikant Mack Rides, bestaand uit meerdere lanceringen, inversies en andere opzienbarende elementen. Het thema draait om elektriciteit. Als alles volgens plan verloopt, zal de attractie morgen wel toegankelijk zijn voor het grote publiek.