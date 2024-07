Ouwehands Dierenpark Rhenen

Foto's: familieshow met nieuwe personages in Ouwehands Dierenpark

Het entertainmentprogramma van Ouwehands Dierenpark is dit jaar vernieuwd. De dierentuin in Rhenen introduceerde twee nieuwe figuren: Lynn en Jay. Zij kregen hun eigen familieshow Zoonite in een nieuwe Theatertent naast het Jungle Restaurant. Na een première in het voorjaar zijn de afgelopen maanden de punten op de i gezet.

Lynn, die gek is op dieren, kwam volgens het verhaal recentelijk vanuit Kenia naar Nederland. Haar klasgenoot Jay heeft andere hobby's. Samen moeten ze een schoolopdracht maken, maar over het onderwerp worden ze het niet eens. Tijdens een bezoek aan de koala's in het dierenpark struikelt Lynn in een waterbron.

Een oude tent, waar voorheen het personage Bamboo Bill optrad, kampte met lekkages. Daarom kwam er een nieuw exemplaar met een nieuw decor, vertelt een woordvoerster aan Looopings. Ze noemt het project "een behoorlijk uitdagende klus". Het idee is om het publiek meer te leren over de natuur.



Belerend

"Het is een uitdaging om een educatieve boodschap, die al snel belerend overkomt, op een inspirerende manier te brengen", aldus de voorlichtster. "Dat is niet gemakkelijk, het was echt zoeken." Ouwehands Dierenpark schakelde regisseur Jerry Rijstenbil in, die eerder actief was voor onder meer de Efteling.



De voorstelling duurt zo'n twintig minuten. "Bij een dagje uit spelen de dieren de hoofdrol, maar met entertainment bieden we een mooie aanvulling", zegt de woordvoerster. "We hebben na een proefperiode wat zaken aangescherpt. Nu zijn we er heel tevreden over."



Straatact

Lynn en Jay komen deze zomer op meer plekken in het park terug: ze krijgen vanaf de bouwvakantie ook een straatact die momenteel ontwikkeld wordt. Bamboo Bill en kameraad Jungle Jack verdwenen niet volledig van het toneel: zij kregen een nieuw theatertje in binnenspeeltuin RavotAapia.