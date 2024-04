Attractiepark Toverland

Exclusieve souvenirs in Toverland: onderdelen van houten achtbaan Troy

Toverland komt met speciale souvenirs voor achtbaanfans. Vanaf morgen verkoopt het Limburgse attractiepark onderdelen van de houten rollercoaster Troy, zolang de voorraad strekt. Het gaat om wielen, kettingschakels en delen van de rail. De prijzen variëren van 75 tot 195 euro per stuk.

Zo vraagt men 75 euro voor een stuk guide rail. Delen van de reguliere rail kosten 100 euro per stuk. Een kettingschakel - met bijbehorende pin - is even duur. Verder zijn er wielen van 195 euro. Sommige wielen zijn gezandstraald, andere bleven onbewerkt.

De meeste exclusieve items zijn vanaf zaterdag 27 april verkrijgbaar bij Trojaanse Schatten, de winkel bij de uitgang van Troy. Alleen de stukken guide rail volgen later. Toverland zorgt voor een certificaat van echtheid. Abonnementhouders ontvangen 5 procent korting op vertoon van hun pas.



Ithaka

Met een hoogte van 35 meter, een lengte van 1077 meter en een topsnelheid van 90 kilometer per uur is Troy de hoogste, langste en snelste houten achtbaan van de Benelux. De attractie van de Amerikaanse bouwer Great Coaster International opende in 2007 als de blikvanger van het Griekse themagebied Ithaka.