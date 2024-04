Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park opent Kroatisch ijssalon met ruim twintig ijssmaken

Een nieuw ijssalon in Europa-Park serveert meer dan twintig smaken ijs. In het Kroatische themagebied opende afgelopen week horecalocatie Sunce i Lavanda, tegelijk met lanceerachtbaan Voltron Nevera. Bezoekers kunnen kiezen voor een afhaalbalie en een zitgedeelte met bediening.

Er is ook een buitenterras met uitzicht op de rollercoaster. Een hoorn met één bolletje ijs kost 2,30 euro. Voor twee bolletjes moet 4,40 euro afgerekend worden, voor drie bolletjes 6,50 euro. Daarnaast zijn er speciale ijsburgers: ijs van Gelateria Carte d'Or op een warm broodje.

Op de menukaart staan ook verschillende soorten spaghetti-ijs (8,20 tot 9,90 euro), diverse ijscoupes (8,59 tot 9,90 euro) en een bananensplit (9,90 euro). Verder bestaat het assortiment uit warme en koude dranken en gebak. De naam Sunce i Lavanda betekent 'Zon en Lavendel'. Europa-Park beschrijft het concept als "ijskoud genieten in een mediterrane flair".



Paars

Het grote bord op de voorgevel was tot aan de officiële opening paars. Op verzoek van het management is het decorstuk op het laatste moment bruin geschilderd. De originele kleuren komen nog voorbij in een promotiefilmpje op tv-schermen in de zaak.