Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn combineert lintjesregen en officiële opening achtbaan

Avonturenpark Hellendoorn heeft de officiële opening van de nieuwe achtbaan RidderStrijd gecombineerd met een bijzonder moment. De jaarlijkse lintjesregen in de gemeente Hellendoorn werd vrijdag gehouden in het Overijsselse pretpark. Burgemeester Jorrit Eijbersen reikte er vijftien koninklijke onderscheidingen uit.

Twaalf inwoners werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau, drie kregen de titel Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hellendoorn-personage Kareltje de Kok zocht de nietsvermoedende betrokkenen 's ochtends op samen met de burgemeester. Vervolgens zijn de decorandi naar het Gouden Theater Paleis van het attractiepark gebracht.

Daar werden ze in het zonnetje gezet. Uiteindelijk trokken de kersverse 'ridders' naar de spinning coaster voor een openingshandeling en een ritje. De openingsshow bestond uit kort vuurwerk en speeches van parkdirecteur Rens-Jan van Vliet en burgemeester Eijbersen.



Sneller

Daarbij waren ook Hellendoorn-figuren aanwezig: Kareltje en Jasmijn, Roger de Avonturier, Baba en Bella en de vier Ridderstrijd-ridders Boudewijn der Blauwhof, Gijsbert te Groenveld, Petronella van Paarse en Olaf van Oranje. Overigens was de achtbaan al operationeel sinds zaterdag 30 maart. Dankzij modificaties tollen de voertuigen nu sneller dan in de testfase.