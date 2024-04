Disneyland Paris

Video: dit is komend jaar de ingang van het Studios Park in Disneyland Paris

De ingang van het Walt Disney Studios Park in Disneyland Paris is rigoureus aangepast. Door de sluiting van Studio 1 moeten bezoekers voorlopig om de overdekte boulevard heen lopen. Er is een tijdelijke route aangelegd vanaf het entreeplein, links van het bouwwerk.

Studio 1 wordt de komende maanden omgebouwd tot World Premiere, een hal in de stijl van een glamoureuze filmpremière in Hollywood. In de tussentijd wandelen bezoekers over een tweebaans asfaltweg tussen de bouwschuttingen naar het grote plein in parkdeel Production Courtyart, met het Studio Theater en Studio D.

Op de schuttingen staan speciale kunstwerken, gemaakt met behulp van foto's van bezoekers en medewerkers. Een meet-and-greet-locatie met Goofy in zijn regisseursoutfit bij de entree is weggehaald om de doorstroming te bevorderen. Het Disney-figuur loopt nu rond in de buurt van het Studio Theater.



Frozen

De verbouwing gaat ongeveer een jaar duren. Ondertussen vinden ook werkzaamheden plaats aan de andere kant van het park, waar onder andere een groot meer, een promenade met een Rapunzel-attractie en een Frozen-themawereld gerealiseerd worden. Als die projecten zijn afgerond, verandert de naam van de bestemming.