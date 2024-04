Efteling

Medewerkers Efteling nemen afscheid van huiskat: 'Spookslot was zijn thuis'

Medewerkers van de Efteling moeten een viervoetige collega missen. Een kat die de afgelopen jaren in het attractiepark woonde, is dinsdag overleden. Dat meldt een werkneemster op Facebook. Het zwart-bruine dier werd door het personeel Pjotr genoemd.

"Helaas is onze Efteling-huiskat Pjotr overleden", schrijft Sabina van de Sanden. "Hij is gestorven aan ouderdom. Het grootste deel van zijn leven was het Spookslot zijn thuis." Die attractie is in het najaar van 2022 gesloopt. "Nadien sliep hij bij ons, bij Fabula. We zullen hem missen!"

Uit de commentaren blijkt dat een hoop Efteling-fans en -medewerkers het dier kenden. "Hij kwam laatst nog even knuffelen", antwoordt Jayden Lok bijvoorbeeld. Corinda Kools zocht gisteren nog naar de bekende Efteling-kat. "Ik ga hem missen. Rust zacht lieve Pjotr."



Kartonnen doos

Pjotr eindigde bovenop een groene kliko, in een kartonnen doos van horecaleverancier Salomon FoodWorld. Sommige vaste bezoekers laten weten dat ze de kat een mooier einde hadden gegund. "We hebben afscheid genomen met de middelen die we op het werk hebben", reageert Van de Sanden. "We hebben nog op de doos geschreven en na de foto hebben we een tulp geplukt en erbij gelegd."



Opvallend genoeg speelt een zwarte kat een belangrijke rol in het verhaal rond Danse Macabre, de opvolger van het Spookslot. Die attractie wordt momenteel gebouwd op de plek waar Pjotr jarenlang rondliep. Overigens is Pjotr ook de naam van een sneeuwpop uit Carnaval Festival. Mogelijk kwam daar de inspiratie vandaan.