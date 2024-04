Avonturenpark Hellendoorn

T-shirts, truien en petten: nieuwe souvenirlijn Avonturenpark Hellendoorn

Het souveniraanbod van Avonturenpark Hellendoorn is vernieuwd. In de grote winkel van het Overijsselse pretpark zijn sinds kort nieuwe T-shirts, truien, vesten en petten verkrijgbaar, voor zowel kinderen als volwassenen. Er is gekozen voor moderne varianten op het Hellendoorn-logo.

Zo zien we ontwerpen in de stijl van een Amerikaanse highschool, met de letter H of de afkorting AH. Er bestaat ook een design met bloemen en de naam van het park. Het jaartal 1978 komt meermaals terug. Avonturenpark Hellendoorn opende officieel in 1936 onder de naam De Elf Provinciën, maar de huidige naam stamt uit '78.

Er zijn shirts vanaf 19,95 euro. Een trui kost 42,95 euro. Verder biedt Hellendoorn nieuwe knuffels aan in verschillende vormen, voor 5,95 tot 9,95 euro. Ze werden gebaseerd op parkmascottes Baba en Bella. Ook nieuw zijn waterflessen van 12,95 euro.



Jelly Belly

Tegelijkertijd met de introductie van de souvenirlijn richt men de winkel opnieuw in, vertelt een woordvoerder aan Looopings. Een wand met schepsnoep is ingeruild voor Jelly Belly-snoep. Afgelopen winter begon het Avonturenpark al met het opknappen van het exterieur.