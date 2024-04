Kermis

Nieuwe kermisattractie Entia is combinatie van escape room en walkthrough

Op de Nederlandse kermis is deze maand een nieuwe attractie verschenen: Entia - World of Adventure. Exploitant Edwin de Haan ontwikkelde daarvoor een nieuw concept, dat een combinatie is van een escape room en een walkthrough-beleving. Kermisbezoekers maken een interactieve wandeltocht met speciale effecten en obstakels.

De Haan is bekend van een vergelijkbare attractie met de naam Lost Escape Adventure, die inmiddels verkocht is aan een Duitse ondernemer. Destijds werd een oud loopspookhuis omgebouwd. Opvolger Entia is in eigen huis ontwikkeld, vertelt de eigenaar in de podcast van kermisliefhebber Patrick Reijnhout. Zijn zoon hielp mee met de bouw.

In de zomer van 2022 ontstonden de eerste ideeën. Het thema werd gekozen na een reis naar Amerika, waarbij onder meer Walt Disney World op het programma stond. Initiatiefnemer De Haan vond een ruimtethema te afgezaagd. Hij liet zich naar eigen zeggen inspireren door bekende merken als Avatar en Marvel.



Mengelmoes

Dat werd "een mengelmoes van alles bij elkaar", om zo veel mogelijk mensen aan te kunnen spreken. Vandaag de dag is de nieuwe attractie nog niet helemaal af. Zo worden buiten nog windturbines en een waterval toegevoegd. Binnen moeten nog extra lichteffecten en obstakels komen.



De Haan werkt ook aan een animatronic die het verhaal kan vertellen. Verder denkt hij aan eigen muziek. Nu klinkt nog film- en pretparkmuziek, zoals eerder al gebeurde bij Lost Escape Adventure. Het opbouwen en afbreken moet uiteindelijk binnen zes uur lukken. "Je bent vier, vijf kermissen verder voordat er handigheid in zit."



Rotterdam

Wie de attractie wil proberen, kan nog tot en met zondag 5 mei terecht in Rotterdam. Daarna gaat Entia onder andere naar Purmerend, Deventer, Best, Etten-Leur, Tilburg, Hoorn, Alkmaar, Roosendaal, Weert en Nijmegen.