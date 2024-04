Europa-Park Erlebnis-Resort

Onride-video: dit is Voltron Nevera, de nieuwe lanceerachtbaan van Europa-Park

De langverwachte nieuwe lanceerachtbaan van Europa-Park gaat over enkele dagen open. Vanaf vrijdag 26 april kunnen bezoekers van het Zuid-Duitse attractiepark een ritje maken in de rollercoaster Voltron Nevera powered by Rimac, onderdeel van een Kroatisch themagebied. Vandaag deelt men alvast een volledige onride-video van de sensationele baan.

Voltron Nevera, vernoemd naar een automodel van sponsor Rimac, is een zogenoemde stryker coaster van huisleverancier Mack Rides. Het gaat om een doorontwikkeling van het achtbaantype bigdipper, dat we bijvoorbeeld kennen van Lost Gravity in Walibi Holland. De variant in Europa-Park heeft langere treinen en een hoop opzienbarende elementen.

Eén daarvan bevindt zich direct bij de start: passagiers worden daar verticaal gelanceerd richting een inversie, in een hellingshoek van 105 graden. Volgens Europa-Park gaat het om de steilste lancering in een achtbaan ooit. Ook bijzonder is een gedeelte waar inzittenden 2,2 seconden achter elkaar gewichtsloos zijn. Ongeveer halverwege de baan bevindt zich een draaiplatform met een achterwaartse lancering.



Remmen

Voltron Nevera is 32,5 meter hoog en 1385 meter lang. Er zijn zeven inversies en vier lanceringen, met een topsnelheid van 90 kilometer per uur. De makers beloven "een intense en ongekende ritbeleving die uniek is in de wereld". Eerder kondigde Europa-Park aan dat een rit drie minuten zou duren. Op de video schiet een trein al na twee minuten de remmen in.



Het achtergrondverhaal gaat over uitvinder Nikola Tesla, die in 1856 werd geboren in wat nu Kroatië is. Hij was gefascineerd door elektriciteit: het was zijn droom om mensen te kunnen verplaatsen als bliksemschichten, met behulp van een teleportatiemachine met twee torens. Precies dat beleven bezoekers van Europa-Park zodra ze in Voltron stappen.