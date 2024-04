Efteling

Protest tegen elektrificeren Stoomtrein Efteling: 'Onbegrijpelijke keuze, authenticiteit gaat verloren'

Erfgoedverenigingen protesteren tegen het elektrificeren van de Stoomtrein in de Efteling. Gisteren werd bekend dat de locomotieven van de klassieke Efteling-attractie na 55 jaar omgebouwd zullen worden. Binnenkort rijden ze op elektriciteit in plaats van op steenkool. Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) en Historisch Railvervoer Nederland (HRN) zijn absoluut niet blij met die beslissing.

"Stoomsprookje valt in duigen", luidt de titel van een gezamenlijke verklaring van beide organisaties. HRN is de landelijke koepelorganisatie die de belangen van dertig Nederlandse museale railorganisaties behartigt, MCN is de organisatie voor museale en particuliere eigenaren van mobiel erfgoed.

"Waardevol cultureel erfgoed, drie historische stoomlocomotieven van elk meer dan honderd jaar oud, worden zodanig aangetast dat zij niet meer als mobiel erfgoed te beschouwen zijn", klagen de verenigingen. Ze benadrukken dat een stoomlocomotief alleen door stoom aangedreven kan worden.



Hart is weg

"En niet door een elektromotor: het hart van de locomotief is weg, de geuren en de geluiden die bij een stoomlocomotief horen zijn verdwenen en het ambacht van machinist en stoker is niet langer zichtbaar. De authenticiteit van de locomotieven gaat met deze ingrepen verloren."



MCN en HRN noemen het "onbegrijpelijk dat de Efteling deze keuze heeft gemaakt". De clubs hebben voorgesteld om de ombouw achterwege te laten en te kiezen voor volledig nieuwe elektrische locomotieven met een nostalgisch uiterlijk, zodat de originele stoomlocomotieven naar een museum kunnen.



Zeer onterecht

"Maar helaas is de Efteling een andere weg ingeslagen." Dat de naam Efteling Stoomtrein Maatschappij blijft bestaan, vinden de klagers ook zeer onterecht. Ze adviseren om voortaan de term Efteling Elektrische Spoorweg Maatschappij te gebruiken. "Van een stoomtrein is straks geen sprake meer." Men roept de Efteling op "om de gemaakte keuze te herzien".