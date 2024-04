Kinderpretpark Julianatoren

Julianatoren verwijdert vier attracties: 'Passend bij onze toekomstvisie'

Kinderpretpark Julianatoren heeft dit seizoen afscheid genomen van vier attracties. In 2024 zijn de Turtlebaan, de Bungee Trampolines, Jul's Piratennest en de Zweefmolen geen onderdeel meer van het attractieaanbod, bevestigt een woordvoerder aan Looopings. De redenen lopen uiteen.

Zo vond de directie de Turtlebaan simpelweg niet meer passen bij de uitstraling van de Apeldoornse trekpleister. De rondrit - met karretjes in de vorm van schildpadden - is verhuisd naar de Waarbeek in Hengelo. Bij de Bungee Trampolines werd de keuring een probleem.

Jul's Piratennest, een vijftien jaar oud interactief theater van de Belgische firma Alterface, bleek onherstelbaar defect. De verwijderde Zweefmolen heeft een opknapbeurt nodig. Of die onderhoudsklus daadwerkelijk gaat plaatsvinden, is nog niet besloten. Dat hangt af van de keuring en de bijkomende kosten.



Simulator

Enkele jaren geleden verdween al Jul's Simulator, een bewegende cabine voor twaalf personen waar films werden afgespeeld. Het was voor het park niet meer rendabel om de attractie operationeel te houden, legt de voorlichter uit.



"Dit zijn geen attracties die mensen gaan missen", vult hij aan. "We hebben ze bewust verwijderd, passend bij onze toekomstvisie. Er blijven enorm veel attracties over. En dan hebben we ook nog onze dagelijkse shows en meet-and-greets, waardoor het veel bezoekers niet lukt om alles op één dag te doen."