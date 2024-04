Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Veel kritiek op Slagharen-film van De Bellinga's: 'Verschrikkelijke mensen'

Dat Attractiepark Slagharen in zee gaat met vlogfamilie De Bellinga's wordt met weinig enthousiasme onthaald. De bekende youtubers nemen in het pretpark een speelfilm op: Pretpark Op Stelten. Op social media reageren Slagharen-fans verontwaardigd en boos. Zij snappen niet dat het park zich wil associeren met de controversiële types.

De Bellinga's liggen regelmatig onder vuur omdat hun kinderen voortdurend een belangrijke rol spelen in hun video's. Daar wordt veel geld mee verdiend: het in beeld brengen van de kroost is een lucratief businessmodel. Kinderarbeid, vinden critici. Koters Luan, Lucilla, Luxy en Lucius groeien bovendien op zonder veel privacy.

"Verschrikkelijke mensen, dat is toch geen reclame voor je park?", schrijft Alice Bisschop in de Facebook-groep Slagharen Vroeger en Nu. "Moet je niet willen als pretpark zijnde", vindt John Luck. Manuela Nengerman sluit zich daarbij aan. "Deze familie buit kinderen uit."



Slechte reclame

"Slechte reclame", concludeert Martina Dijkstra. "Verschrikkelijke familie", sneert Marquerita Galera. "Slecht voorbeeld voor de kids." Mark Rozema vond de vloggers vroeger nog wel leuk. "Laatste jaren zijn ze verwaande, verschrikkelijke mensen."



Het is de kenners ook opgevallen dat De Bellinga's in hun Slagharen-vlog twee honden bij zich hebben in een vakantiehuisje. Dat is tegen de regels van het vakantiepark. "Maar deze familie heeft sowieso lak aan regels", concludeert Marlies Bosch. Leo Schut: "Ik snap niet dat Slagharen hieraan meewerkt."



Opnames

Pretpark Op Stelten draait vanaf woensdag 10 juli in de bioscoop. Wanneer de opnames in het attractiepark precies plaatsvinden, is niet duidelijk. Slagharen heeft er zelf nog niets over bekendgemaakt.