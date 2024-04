Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Vlogfamilie De Bellinga's neemt bioscoopfilm op in Attractiepark Slagharen

In Attractiepark Slagharen wordt een speelfilm opgenomen. Een nieuwe film van vlogfamilie De Bellinga's, bekend van het gelijknamige YouTube-kanaal, speelt zich af in het Overijsselse pretpark. Inmiddels zijn de opnames van start gegaan. De Bellinga's: Pretpark Op Stelten, zoals de productie gaat heten, moet vanaf woensdag 10 juli in de bioscoop draaien.

Eerder verschenen al De Bellinga's: Huis Op Stelten (2022) en De Bellinga's: Vakantie Op Stelten (2023). De derde film wordt wederom geproduceerd door Jabadoo Productions en gedistribueerd door Dutch FilmWorks.

Vader Daniël, moeder Fara en kinderen Luan, Lucilla, Luxy en Lucius krijgen onder meer gezelschap van Hetty Heyting, Johnny Kraaijkamp en goochelaar Steven Kazàn. Heyting kennen we onder andere als het uiltje uit Merlin's Magic Castle in Walibi Holland. Kazàn trad vorig jaar nog op in Slagharen tijdens een festival.



Gouden herinnering

"Een groot avontuur en vooral weer een grote leerschool, een gouden herinnering voor ons leven", schrijft moeder Fara Bellinga op Instagram. "En voor jullie natuurlijk weer een hilarische, leuke feelgood-familiefilm voor in de zomervakantie." Het vloggende gezin heeft bijna 700.000 YouTube-abonnees.