Kermis

Opknapbeurt voor kermisspookhuis: Ghost Castle werd Ghost House

Een Nederlands kermisspookhuis heeft afgelopen winter een make-over gehad. Ghost Castle van kermisondernemer Dennis Smit gaat voortaan door het leven als Ghost House. In samenwerking met grafisch ontwerper Alex Pijl werd een volledig nieuwe façade ontworpen en gerealiseerd.

In plaats van een spookkasteel oogt het exterieur nu als een verlaten landhuis. Het lichtgevende naambord boven het front is vervangen door een groot logo, dat nu geïntegreerd werd in het design. Het spookhuis met karretjes stamt uit 1995.

"Wat een geweldige opdracht mochten we weer realiseren!", schrijft Pijl op Facebook over de ingrijpende restyling. "En het resultaat mag er zijn!" Wie het eindresultaat wil zien, kan tot en met zaterdag terecht op het Malieveld in Den Haag. De rit zelf bleef grotendeels ongewijzigd.



















Oude situatie