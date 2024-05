BillyBird Park Hemelrijk

Dino's op bezoek in Brabants pretpark BillyBird

In het Brabantse attractiepark BillyBird zijn dino's opgedoken. Tijdens de meivakantie - tot en met zondag 5 mei - vindt in het recreatiepark in Volkel een nieuw evenement plaats: de Oervalleidagen. Negen dagen lang zijn er dagelijks twee voorstellingen én meerdere meet-and-greets met dino's.

De acts worden verzorgd door Van 't Ende Producties. Toeschouwers van de Dino Experience Liveshow zijn onder andere getuige van de geboorte van een babydino. Ook staan ze oog in oog met verschillende grotere dinosoorten. De show start om 12.00 en 14.30 uur.

Een voorlichter benadrukt dat de dino's niet eng zijn voor kinderen. "Ze kunnen wel als spannend worden ervaren. De professionele acteurs houden hier natuurlijk rekening mee." De prehistorische dieren komen alleen voor in de Oervallei, het BillyBird-gebied waar bijvoorbeeld een Fossielenspeeltuin te vinden is. De rest van het park blijft dinovrij.



Theaterweek

BillyBird Park Hemelrijk is dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur. In de meivakantie presenteerde de trekpleister de afgelopen jaren de Theaterweek. Nu werd gekozen voor een totaal ander thema. "We willen onze gasten en leden continu blijven verrassen", zegt de woordvoerder.