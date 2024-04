Duinrell

Foto's: Duinrell in het teken van bekende youtubers tijdens fandag

Duinrell heeft afgelopen weekend een fan-evenement van twee bekende Nederlandse youtubers gehuisvest. Het Wassenaarse attractiepark was op zondag het decor van de eerste editie van De Fandag van Rutger, Thomas & Paco. Op veel plekken kwamen bezoekers bijpassende decoraties tegen.

Youtubers Rutger Vink en Thomas van Grinsven gaven vijf keer een uitverkochte show met een vragensessie in het Zomertheater, dat voor de gelegenheid was omgedoopt tot Q&A Theater. De presentatie was in handen van Duinrell-tiktokker Eduard 'Ed' Verbaarschot.

Om 16.00 uur stond nog een uitzwaaimoment op het programma, bij de Speeltuin. Verder zorgde Duinrell voor een fanshop, een fotocabine, een kleurhoek en een speurtocht met letters. Het park was geopend van 10.00 tot 17.00 uur, het Tikibad bleef toegankelijk tot 22.00 uur.



Hond

Vink en Van Grinsven hebben respectievelijk 1,13 miljoen en 1,03 miljoen abonnees op hun YouTube-kanalen Furtjuh en Gewoon Thomas. Paco is de naam van de hond van het koppel. Het dier speelt een belangrijke rol in het kinderboek Het Pretpark, dat de heren vorig jaar uitgaven. Tijdens de fandag was de hond niet aanwezig.