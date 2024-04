TusenFryd

Pretpark in Noorwegen past beleid aan: bijna nergens meer contant betalen

Een groot pretpark in Noorwegen wordt grotendeels cashloos. Attractiepark TusenFryd heeft bekendgemaakt dat bezoekers dit jaar op de meeste plekken niet meer contant kunnen betalen. Aanstaande zaterdag heropenen de poorten voor een nieuw seizoen.

Betalen met brief- en muntgeld is dan alleen nog mogelijk bij de ingang en in twee souvenirwinkels. Wie liever niet afrekent met een bankpas, kan ter plekke contant geld omwisselen voor een betaalkaart van het merk Paygoo.

Er bestaan kaarten van 100, 200 of 500 Noorse kroon, respectievelijk circa 8,50, 17 en 43 euro. Zo'n Paygoo-kaart is wel overal te gebruiken. Na een dagje uit is het mogelijk om het resterende saldo op te nemen bij een geldautomaat.



Veel kritiek

In buurland Zweden is het al langer gebruikelijk dat pretparken geen contant geld meer accepteren, maar het Noorse publiek blijkt er nog veel moeite mee te hebben. TusenFryd kreeg online zeer veel kritiek naar aanleiding van de beslissing.



Een Facebook-bericht over de beleidswijziging werd zelfs aangepast in de hoop boze reacties een halt toe te roepen. De zin "Hier volgt een belangrijke boodschap: TusenFryd wordt een cashloos park" is inmiddels weggehaald.



Slagharen

TusenFryd hoort bij Parques Reunidos, net als onder meer Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland, Movie Park Germany en Belantis. Het laatstgenoemde park deed contant geld vorig jaar grotendeels in de ban. In Nederland hanteert Avonturenpark Hellendoorn een soortgelijk beleid.