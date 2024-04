Plopsa Coo Ardennes

Kartbaan in Plopsa-pretpark wordt elektrisch: geen benzinemotoren meer

De kartbaan in het Belgische pretpark Plopsa Coo Ardennes wordt vernieuwd. Op de Dag van de Aarde maakt de Plopsa Group bekend dat de huidige karts, aangedreven door benzinemotoren, worden vervangen door elektrische varianten. Het gaat om een investering van 280.000 euro.

De attractie, die officieel Karting heet, is een klassieker: bezoekers kunnen al sinds 1958 met elkaar racen. Toen heette het park nog Télécoo. Anno 2024 rijden de karretjes nog steeds op benzine. Er komen binnen afzienbare tijd elektrische voertuigen voor in de plaats.

Plopsa Coo zorgt voor twee nieuwe pitlanes met elk vijf plekken voor karts. Het opladen zal gebeuren tijdens het in- en uitstappen. "Ons themapark in de Ardennen ademt één en al natuur uit", laat Plopsa-directeur Carl Lenaerts weten. Hij wil naar eigen zeggen "het verschil maken om deze prachtige omgeving te behouden".



Snelheid

De aanpassing zou in dat opzicht "een logische keuze" en "een win-winsituatie" zijn. "Deze investering draagt niet alleen bij aan het behoud van de natuur, maar verbetert ook de bezoekerservaring." De snelheid en de bediening zijn straks namelijk op afstand aanpasbaar.