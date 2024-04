Leveranciers

Achtbaanbouwer Vekoma start bouw van nieuwe campus met productiehallen

De bekende Nederlandse achtbaanbouwer Vekoma Rides gaat flink uitbreiden. In het Limburgse dorpje Vlodrop wordt de komende tijd een volledig nieuwe Vekoma-campus gebouwd, met twee soorten productiehallen, een magazijn en een kantoorgebouw van meerdere verdiepingen met vergaderruimtes en een restaurant.

Vandaag deelt de internationale speler een ontwerp en het bouwbord. Vekoma is anno 2024 één van de belangrijkste attractiefabrikanten ter wereld. In Vlodrop zijn de faciliteiten echter verouderd geraakt. Zo staan er sinds een brand, begin jaren negentig, tijdelijke kantoren met te weinig capaciteit.

Ze zijn onlogisch ingedeeld en ze voldoen niet meer aan de huidige wet- en regelgeving, legt een voorlichtster uit. Momenteel heeft Vekoma ook een kantoor in Breda en een fabriek in Roermond, voor het produceren van baandelen. Daarnaast worden verschillende opslaglocaties gehuurd voor onderdelen.



Andere oplossing

"Door het gebrek aan capaciteit, opslagmogelijkheden en de gedateerdheid van de locatie is onderzoek gedaan naar een andere oplossing", aldus de woordvoerster. Men overwoog even om te vertrekken uit Vlodrop, maar Vekoma heeft uiteindelijk besloten om het dorpje trouw te blijven.



De plek heeft niet alleen een bijzondere geschiedenis; het terrein is ook makkelijk toegankelijk voor het huidige personeel. De nieuwe Vekoma-campus, met circa driehonderd werkplekken, komt te liggen op voormalige voetbalvelden. Men belooft "een groene, inspirerende omgeving".



Klimaatbeheersing

Op het huidige Vekoma-terrein maken bestaande kantoren plaats voor de nieuwe productiefabriek. Daarbij heeft het bedrijf "extra aandacht voor klimaatbeheersing en het optimaliseren van de werkomstandigheden". De locatie in Roermond kan op termijn dicht.