Efteling

Bekende Efteling-stem (80) haalt herinneringen op in podcast

Podcastmakers hebben een iconische Efteling-stem voor de microfoon gehaald. Wieteke van Dort (80) sprak voor het sprookjespark de verhalen in van onder andere Roodkapje, De Rode Schoentjes, Raponsje, Vrouw Holle en De Zes Zwanen. In gesprek met Efteling-podcast Kleine Boodschap haalde ze onlangs herinneringen op.

We kennen Van Dort niet alleen van sprookjesvertellingen, maar ook als de heks van Hans en Grietje én de vertelstem van het Volk van Laaf, in het Loerhuys. Daarnaast klinkt haar stemgeluid bij een interactieve plattegrond in het Efteling Museum, de zogeheten Automatische Informateur.

Van Dort was goed bevriend met wijlen Efteling-ontwerper Ton van de Ven. Haar Efteling-werk begon ooit met het opnemen van een reclamespotje. "Daar was eigenlijk geen geld voor. Ik zei: nou jongens, ik weet het goed gemaakt: een doorlopend toegangsbewijs wil ik hebben."



Zeuren

Het was de bedoeling dat Van Dort jaarlijks entreekaarten zou ontvangen, maar dat werd regelmatig vergeten. "Toen heb ik gezegd: jongens, dit is de afspraak niet! Jullie hebben nog steeds mijn stem. Toen moest ik er echt een beetje om zeuren." Tegenwoordig is de verstandhouding beter.



Enkele jaren geleden klopte de Efteling weer bij haar aan voor het inspreken van De Zes Zwanen, geopend in 2019. "Ach, ik zei natuurlijk meteen ja. En dat staat er in een wipje op. Het gaat allemaal heel snel." Onlangs sprak ze een alternatieve versie in van het verhaal van Raponsje, vanwege het afscheid van ontwerpcoördinator Annette Vishers.



Fransman

Van Dort komt nog steeds regelmatig in het park. "Op een gegeven zei ik ook tegen onze kinderen: dit heeft mama al veertig jaar geleden opgenomen." Hoewel ze de Efteling een warm hart toedraagt, zegt de oudgediende niet bereid te zijn om de internationale versies van sprookjes in te spreken. "Als je een andere taal doet, vind ik dat je een landsman moet nemen. Een echte Fransman, een Amerikaan of zo."



Verder geeft de Efteling-stem aan dat ze het tijd vindt voor een Indisch sprookje in het Sprookjesbos. Van Dort heeft Indische roots. "Die landen zijn driehonderd jaar verbonden geweest, dus er is een erfenis." De podcast duurt ruim drie kwartier. Op sommige vragen moet de tachtiger het antwoord schuldig blijven, omdat ze zich zaken niet meer goed kan herinneren.