Efteling

Geen gezicht: Sprookjesboom in de Efteling gedemonteerd voor onderhoud

Een onderhoudsklus bij de Sprookjesboom in de Efteling zorgt voor een ietwat akelig beeld. Vanwege werkzaamheden is een deel van het gezicht van de pratende boom verwijderd. Wie deze week over bouwhekken tuurt in het Sprookjesbos, ziet dat het personage alleen nog ogen en een neus heeft.

Men verwijderde de volledige bewegende mond, waardoor de achterliggende techniek zichtbaar is geworden. Het bijzondere tafereel werd op de gevoelige plaat vastgelegd door Efteling-bezoeker Cindy Vervuren. Normaal gesproken vertelt de Sprookjesboom verhalen aan passanten.

Het is niet duidelijk tot wanneer de renovatie gaat duren. Op de openbare onderhoudskalender van het attractiepark, te vinden op de Efteling-website, wordt de klus niet genoemd. Die pagina maakt wel melding van de sluiting van een ander sprookje: Hans en Grietje, vanwege een volledige herbouw.