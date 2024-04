Kermis

Dodelijk ongeluk: vrouw (27) vliegt uit kermisattractie in Frankrijk

Een 27-jarige vrouw is om het leven gekomen bij een ongeluk met een kermisattractie in Frankrijk. Het slachtoffer maakte afgelopen weekend een ritje in de Roller Bowl, een kantelende draaischijf met draaiende gondels voor drie personen. Ze vloog uit het bakje.

Dat gebeurde zaterdagavond in de stad Blois, gelegen in de regio Centre-Val de Loire. In de nacht van zaterdag op zondag is de kermisbezoeker in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Onderzoek moet uitwijzen hoe het ongeval kon gebeuren.

Passagiers zitten normaal gesproken vast met een veiligheidsbeugel. De exploitant is na het voorval aangehouden om verhoord te worden door de politie. Nabestaanden hebben aangifte gedaan van doodslag. Volgens de gemeente voldeed de attractie wel aan de wettelijke veiligheidseisen.



NFL

Roller Bowl staat in het teken van de Amerikaanse National Football League (NFL). Het evenement in Blois duurt van zaterdag 30 maart tot en met zondag 21 april. Gisteren bleef de kermis dicht vanwege het dodelijke drama. De attractie in kwestie is verzegeld. Er staan hekken omheen.