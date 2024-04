Wunderland Kalkar

Nederlandse youtuber kraakt Duits pretpark af: 'Nog nooit zoiets droevigs gezien'

Een populaire Nederlandse youtuber zet een Duits attractiepark in een slecht daglicht. Thomas van Grinsven bracht dit voorjaar een bezoek aan Wunderland Kalkar, gelegen op zo'n drie kwartier rijden van Nijmegen. Een video op zijn YouTube-kanaal Gewoon Thomas, waarin verschillende onderdelen van het pretpark worden afgekraakt, is al 300.000 keer bekeken.

Van Grinsven presenteert Wunderland Kalkar als het "slechtst beoordeelde pretpark". Aan de hand van een reeks negatieve online recensies wil hij checken in hoeverre de bestemming echt niet deugt. Bij de ingang zakt de moed al direct in de schoenen. "Ik heb nog nooit zoiets droevigs gezien", aldus de youtuber.

Hij geeft aan in zijn leven al een hoop pretparken bezocht te hebben. "Ik heb nog nooit zo'n trieste ingang gezien." Wunderland Kalkar is ontstaan uit een oude kerncentrale. Sommige delen van het resort ogen als verloederde betonnen kolossen. Klachten over gesloten attracties lijken gebaseerd te zijn op de waarheid: eenmaal binnen treft Van Grinsven direct zes attracties aan die dicht zijn.



Sjaal

Bij de kartbaan haalt hij een Looopings-artikel aan over ongeluk dat een jaar geleden plaatsvond. Toen kwam de sjaal van een vrouw vast te zitten in een kart. De Nederlander neemt de proef op de som en stapt met zijn sjaal om in een karretje. "Ik hoop dat het personeel er iets van zegt, ik hoop dat ze iets meer op de veiligheid letten."



Uiteindelijk gebeurt dat niet. In een binnenspeeltuin blijkt afval te liggen. Een speelplek met gekleurde blokken is eveneens opvallend smerig. "Check even hoe goor dit eruitziet", verzucht de youtuber. Ook een hotelkamer is niet helemaal schoon. Een prullenbak in de vorm van mascotte Kernie valt van ellende uit elkaar. In een wc-hokje mist een knop om door te trekken.



Gratis friet

"Oude en vergane glorie", concludeert Van Grinsven. Ondanks de kapotte onderdelen, vieze plekken en gesloten attracties is hij relatief mild in zijn eindoordeel: de videomaker had vooraf een ergere situatie verwacht. Hij is tevreden over de vriendelijkheid van het personeel en de horeca, met gratis friet en ijs. De aanwezigheid van een oude kerncentrale maakt de sfeer wel "minder gezellig".



Wunderland Kalkar scoort momenteel 2,3 sterren op beoordelingswebsite Trustpilot. Van Grinsven, die ruim één miljoen YouTube-abonnees heeft, was afgelopen weekend nog in Duinrell voor een speciale fandag. De Trustpilot-score van Duinrell is op dit moment 1,4 sterren.