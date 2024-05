PortAventura World

Arbeidsconflict in pretparkresort PortAventura: ontslagen acteurs ondernemen stappen

Het Spaanse pretparkresort PortAventura World wordt geconfronteerd met een arbeidsconflict. Vijf acteurs zijn boos omdat ze niet meer terug mogen komen in de westernstuntshow van het attractiepark. Ze werden op straat gezet door het entertainmentbedrijf dat PortAventura inhuurt.

Het vijftal speelde in de voorstelling Bang Bang West. De acteurs ontdekten dat hun werkgever, de firma Fantasia Animació, de arbeidsovereenkomst niet nakwam. Zo hadden de entertainers recht op 48 uur rust per week, maar in de praktijk waren ze steeds slechts één dag vrij.

Dat werd aangekaart bij het bedrijf. De acteurs kregen hun zin, maar niet veel later volgde plotseling een ontslag. Fantasia Animació beweerde dat de beslissing samenhangt met het verdwijnen van Bang Bang West: de productie is vervangen door een nieuwe show met de naam West Gold Frenzy.



Financiële compensatie

De ontslagen spelers beweren echter dat beide voorstellingen nauwelijks van elkaar verschillen en dat ze alleen weggestuurd zijn omdat ze klaagden over hun werkomstandigheden. Vakbond Comisiones Obreras (CCOO) eist nu dat het ontslag wordt teruggedraaid óf dat Fantasia Animació met een financiële compensatie op de proppen komt.