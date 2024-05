Emerald Park

Attractiepark in Ierland opent mythisch themagebied met twee achtbanen

Het Ierse pretpark Emerald Park heeft deze week een nieuw themagebied geopend: Tír na nÓg, het land van de eeuwige jeugd. Er zijn twee verschillende achtbanen te vinden van de Nederlandse fabrikant Vekoma: suspended thrill coaster Na Fianna Force en family boomerang The Quest. Verder is er de zweefmolen Celtic Dreamer.

Ook voor de thematiek werd een Nederlandse partij ingeschakeld, namelijk het Zuid-Hollandse bureau Jora Vision. Nog niet alle thema-elementen zijn af. Zo wordt nog gewerkt aan voorshows bij de attracties.

Na Fianna Force is 750 meter lang en 32 meter hoog. De treinen, die onder de baan hangen, halen een topsnelheid van 90 kilometer per uur. Ze gaan drie keer over de kop. Het 450 meter lange parcours van The Quest wordt zowel vooruit als achteruit afgelegd, met een topsnelheid van 60 kilometer per uur. Het hoogste punt bevindt zich op 25 meter.



Zeven jaar

Emerald Park, dat in het verleden Tayto Park heette, investeerde 22 miljoen euro in het project. Vanwege problemen met bouwvergunningen duurde de ontwikkeling maar liefst zeven jaar. Het Keltische gebied heeft een oppervlakte van ruim 2,5 hectare. Naast de drie attracties werden eetgelegenheden en winkelruimtes gerealiseerd.



Oprichter Raymond Coyle kon de opening niet meer meemaken. Hij overleed in 2022. Zijn zoon Charles Coyle neemt nu de dagelijkse leiding op zich. Het park noemt Tír Na nÓg "de thuisbasis van Europa's langst verweven familie- en thrill-achtbanen". Dat record deelt men met het Duitse pretpark Tripsdrill, waar sinds 2020 twee dezelfde attracties staan.



Zwaarden

Om de themawereld tot leven te laten komen, werden bij een lokale smid dertig zwaarden, zeventig schilden, zeventig speren en vijftien bogen besteld. Voor de decors was meer dan 400 ton spuitbeton en 2400 ton beton nodig. Verder bestaat Tír na nÓg uit vijfhonderd volgroeide bomen en 50.000 planten. Met de uitbreiding hoopt Emerald Park uit te groeien tot "een entertainmentbestemming van wereldklasse".