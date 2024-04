Kermis

Piemelknuffels verbannen van kermis in Bunschoten

Kermisgangers in Bunschoten hebben afgelopen week geen piemelknuffels kunnen winnen. De populaire prijzen waren niet welkom op de kermis in de Utrechtse gemeente vanwege een heus piemelknuffelverbod: een initiatief van de lokale fractie van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP).

"We werden er tijdens de kermis van vorig jaar door enkele ouders op geattendeerd", vertelt fractievoorzitter Jan-Bert Heinen in gesprek met het AD. "Mensen vonden het smakeloos en namen er aanstoot aan. Ze vroegen zich af hoe het kan dat deze knuffels verkrijgbaar waren op een evenement waarvoor de gemeente de vergunningen verleent."

De SGP stelde vragen, waarna bleek dat het college van burgemeester en wethouders de piemelknuffels ook "niet wenselijk" vond. Daarop heeft de gemeente de kermisexploitanten laten weten dat de knuffelbare fallussen dit jaar achterwege moeten blijven.



Ophef

Op bijna alle kermissen in Nederland zijn de schattige jongeheren sinds afgelopen zomer een enorm gewild. Vorig jaar ontstond al ophef in de Gelderse gemeente Berkelland, waar de lokale BoerBurgerBeweging (BBB) protesteerde tegen de prijzen. "We moeten niet normaal gaan maken wat niet normaal is", luidde het commentaar.



In Alkmaar trok de fractie van de ChristenUnie aan de bel. "Wij vinden dit treurig en onwenselijk en vinden dat dit in onze gemeente niet mogelijk zou moeten zijn", klaagden de politici.