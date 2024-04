Madame Tussauds Amsterdam

Illusionist Victor Mids houdt bezoekers Madame Tussauds voor de gek

Illusionist Victor Mids heeft Madame Tussauds in Amsterdam op stelten gezet. De programmamaker ging op bezoek bij de wassenbeeldenattractie voor zijn tv-show Mindf*ck, waarin hij trucs uithaalt bij bekende en onbekende Nederlanders.

In Madame Tussauds liet Mids een speciale Mindf*ck-set bouwen. Daar ging hij in eerste instantie zelf staan, om het publiek te laten denken dat hij een wassen beeld is. Na een reeks komische schrikreacties volgde een hypnose-act met een man.

Naar verluidt liet Mids een bezoeker geloven dat hij zelf een levend standbeeld is. Zo stond de man een half uur in dezelfde houding tussen beelden van onder meer Taylor Swift en Ariana Grande. Het item is terug te kijken op het YouTube-kanaal van het illusieprogramma.