Bellewaerde

Video: bootje van splinternieuwe waterattractie Bellewaerde loopt vast, bezoekers geëvacueerd

Amazonia, de 14 miljoen euro kostende nieuwe waterattractie van Bellewaerde Park, is vanmiddag vastgelopen. Een bootje van de waterbaan kwam rond 12.30 uur stil te staan onderaan de gigantische halfpipe. Die bevindt zich bij het einde van de vaartocht. Het vlot had niet genoeg snelheid om de vaargeul eronder te bereiken.

Op videobeelden is te zien hoe de inzittenden afwachten tot medewerkers van het Belgische pretpark hen komen informeren over de situatie. Werknemers konden via de halfpipe naar de boot toe wandelen. Uiteindelijk zijn de bezoekers al lopend geëvacueerd. Daarvoor werd een touw gespannen over de baan heen.

Normaal gesproken glijden de boten van Amazonia vanaf zo'n 15 meter hoogte een halfpipe in. Er liggen remmatten om te voorkomen dat de vlotten met een te hoge snelheid tegen de rand botsen. Juist op die matten kwam de bewuste boot tot stilstand.



Persoonlijk excuses

Eén van de passagiers vertelt aan Looopings dat Bellewaerde lof verdient voor de manier waarop het probleem is opgelost. "We hebben een gratis maaltijd gekregen en een voorrangspas voor de rest van de dag", aldus Nathan Verbrugghe. Ook parkdirecteur Stefaan Lemey bood nog persoonlijk zijn excuses aan.







Volgens de Vlaming begrepen aanwezige technici zelf ook niet goed wanneer de boot stilstond. "We zijn heel rustig vertraagd en het water stroomde nog onder onze boot." Een woordvoerder van Bellewaerde geeft aan dat de vastgelopen boot is weggehaald en dat de attractie spoedig weer opgestart wordt. Volgens hem was één van de pompen uitgevallen.



Kinderziektes

Amazonia is een attractie van het type spinning rapids, gebouwd door fabrikant Intamin uit Liechtenstein. Nieuwe Intamin-attracties zijn berucht om kinderziektes: technische storingen komen in de beginfase dikwijls voor. Gisteren, op de officiële openingsdag, draaide de attractie opvallend genoeg vlekkeloos.



Bij de waterbaan wordt momenteel een gewichtslimiet gehanteerd van 420 kilo per boot. Daarvoor staat in het station, aan het einde van de wachtrij, een grote weegschaal. Personeelsleden checken op die manier of een gezelschap het totale gewicht niet overschrijdt. Als dat wel het geval is, worden groepen verdeeld over meerdere boten.