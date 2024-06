Doloris

Utrecht heeft nu eigen vestiging van kunstdoolhof Doloris: 'Al je zintuigen op scherp'

Na Tilburg is ook in Utrecht een vestiging van het surrealistische kunstdoolhof Doloris te vinden. Bezoekers van Doloris Anoma Maze krijgen de kans om te dwalen door 73 geheimzinnige kamers. Telefoons, horloges en camera's mogen niet mee naar binnen.

De nieuwe locatie, op loopafstand van Utrecht Centraal, is bijna twee keer groter dan het eerste labyrint in Noord-Brabant. Afgelopen maand vond de officiële opening plaats. De initiatiefnemers spreken over een "unieke art-experience" en "een nieuwe manier om kunst te beleven".

Doloris Anoma Maze verrees in een oude industriële treinhal. Een bezoek bestaat uit een tocht door een stelsel van gangen en kamers. Meerdere verhaallijnen lopen door elkaar heen. "Net als in Tilburg zet dit doolhof al je zintuigen op scherp, maar in deze nieuwe installatie bieden we een diepere laag aan voor bezoekers die verder durven te kijken dan hun persoonlijke grenzen", zegt oprichter Joep van Gorp.



P&P Projects

Voor de decors werd de firma P&P Projects ingeschakeld, bekend van projecten voor onder meer de Efteling, Disney en Universal Studios. "Onze teams waren verantwoordelijk voor de ontwikkeling en volledige realisatie van de sets, het interieur, de decors, de thematiek, de audio, de video, de verlichting en de speciale effecten", meldt projectmanager Youri van de Konijnenberg.







"Laat nieuwsgierigheid je gids zijn in deze wereld waar het onmogelijke werkelijkheid wordt." Tien ruimtes werden volledig gerealiseerd door Utrechtse kunstenaars. Ook illustrator Daan van Genechten werkte mee aan Doloris 2.0. Hij ontwierp de entreeruimte, de toiletten en twee horecagelegenheden: de wachtruimte en een retro-futuristische lounge. Kloosterboer Decor verzorgde de uitvoering.



Kruipen

Doloris is bedoeld voor volwassenen: er geldt een minimumleeftijd van 12 jaar. Reguliere tickets kosten 29 euro. Online zijn goedkopere toegangskaarten verkrijgbaar. Omdat bezoekers regelmatig moeten klimmen en kruipen is de attractie niet geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking.