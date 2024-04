Attractiepark Toverland

Dragonwatch in Toverland na bijna vier maanden weer open: 'Ritbeleving verbeterd'

De complicaties bij Dragonwatch in Toverland lijken eindelijk achter de rug. Het Limburgse attractiepark sloot de parachutetoren op 2 januari vanwege een technisch mankement. Bezoekers zaten circa drieënhalf uur vast. Het probleem kon maandenlang niet opgelost worden.

Vandaag - bijna vier maanden na het voorval - ging de familieattractie in themagebied Avalon weer open. Toverland heeft aanpassingen gedaan aan de techniek, vertelt een woordvoerster aan Looopings. Dat gebeurde in samenwerking met de Liechtensteinse fabrikant Intamin.

"Daarnaast is de ritbeleving verbeterd: de snelheden zijn omhoog gegaan en er zitten kortere intervallen tussen het stijgen en dalen." Bovenin de toren zijn ook nieuwe geluidseffecten te horen: passagiers worden toegesproken door tovenaar Merlijn.



Drakenspotters

"Welcome drakenspotters, jullie hebben de top bereikt!", zegt hij onder meer. "What a wonderful view." Daarna merkt de tovenaar een draak op. "Wat een moed hebben jullie getoond", klinkt het na afloop van de rit.



Toverland zegt "heel blij" te zijn dat Dragonwatch het weer doet. De oplossing kwam op tijd voor de meivakantie, die duurt van zaterdag 27 april tot en met zondag 5 mei. Maar blijft de miljoenen euro's kostende parachute tower nu wel werken? "We hebben vertrouwen in de attractie zoals deze er nu staat."