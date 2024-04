Parc Astérix

Nieuwe achtbaan Parc Astérix wordt spinning coaster

In Parc Astérix worden voorbereidingen getroffen voor de komst van een spinning coaster. Het Franse pretpark maakte eerder bekend in 2025 weer een nieuwe achtbaan toe te zullen voegen, de negende in het park. De attractie blijkt afkomstig te zijn van de Duitse leverancier Gerstlauer.

Bij het bouwterrein zijn doeken opgehangen met een ontwerp. Het gaat om een familieachtbaan met draaiende karretjes, waarin de passagiers tegenover elkaar zitten. Een soortgelijke coaster staat sinds 2011 in het Belgische pretpark Plopsa Coo onder de noemer Vicky The Ride.

"Hier in 2025: een nieuwe attractie", staat op de bouwschuttingen. "Onze excuses voor het ongemak." De tekening maakt melding van Garage Pocatalitix. Pocatalitix is de Franse benaming van het personage Krukaspoelix, een wagenhandelaar uit de stripverhalen van Asterix en Obelix.



Strijdwagens

De karretjes zullen ogen als tollende strijdwagens. Op de bewuste locatie was tot eind vorig jaar oldtimerbaan Nationale 7 te vinden. Parc Astérix werkte eerder samen met Gerstlauer voor familieachtbaan Pégase Express, geopend in 2017.