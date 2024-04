Attractiepark Toverland

6 graden in april: trein van Toverland-achtbaan loopt vast

Toverland-rollercoaster Booster Bike is vandaag vastgelopen tijdens een testronde. De oorzaak: de uitzonderlijk lage temperatuur voor de tijd van het jaar. Het was vanochtend 6 graden in het Noord-Limburgse attractiepark. Voor de motorachtbaan was dat te koud om het parcours af te maken.

De Booster Bike heeft twee treinen, waarvan er steeds één op de baan staat. Eerder deze week is de trein gewisseld. "De huidige trein is helemaal onderhouden en heeft gisteren de eerste testrondjes gedraaid", vertelt een woordvoerster aan Looopings.

"Vanochtend is de trein bij het opstarten helaas niet rondgekomen, door de kou." Medewerkers van Toverland gaan de trein terugtrekken richting het station, in de hoop dat de lanceerachtbaan morgen weer operationeel zal zijn. Naast de Booster Bike is momenteel ook parachutetoren Dragonwatch nog dicht.