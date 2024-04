Bellewaerde Park

Dit is de vijfde achtbaan in Bellewaerde Park: Brazilian Buggies

Door alle aandacht voor waterbaan Amazonia zou men bijna vergeten dat Bellewaerde Park dit jaar ook een nieuwe rollercoaster heeft geopend. Tegenover de imposante waterattractie is de bescheiden kinderachtbaan Brazilian Buggies verschenen: de vijfde achtbaan in het Belgische pretpark.

De 92 meter lange en 5 meter hoge coaster werd gebouwd door de Italiaanse fabrikant Zamperla. Bellewaerde werkte al regelmatig samen met de leverancier, bijvoorbeeld voor de attracties Psssht Station (2023), Hampi (2023) en Tuff-Tuff (2002). Voor zusterpark Walibi Holland leverde Zamperla vorig jaar familieachtbaan Eat My Dust.

Brazilian Buggies is de spirituele opvolger van de klassieke Keverbaan, die eind 2022 werd gesloopt. Een bord met de term "Garagem Coccinela" verwijst naar die historie. Bellewaerde koos voor een doodeenvoudige achtbaan in de oervorm, met een lift gevolgd door enkele bochten en afdalingen.



Braziliaanse vlag

De topsnelheid komt niet boven de 27 kilometer per uur uit. Er geldt een minimumlengte van 90 centimeter. Tot 105 centimeter moeten passagiers begeleid worden door een volwassene. De kleuren van de Braziliaanse vlag komen terug op de karretjes en de decoraties.