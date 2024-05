Pairi Daiza

Pairi Daiza onthult details over grootste tropische kas ter wereld én nieuw waterpark: 'Echt een speciale plek'

In het Belgische dierenpark Pairi Daiza moet volgend jaar de grootste tropische kas ter wereld opengaan. En daar blijft het niet bij: de dierentuin wil in een later stadium ook een waterpark in Mexicaanse stijl neerzetten. Dierentuindirecteur Eric Domb legt uit wat bezoekers van de imposante projecten kunnen verwachten.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de overdekte themawereld Sanctuary, een gigantische serre van 200 bij 200 meter. "Het is een oude droom", vertelt Pairi Daiza-oprichter Domb in de Looopings Podcast. Hij zegt een voorkeur te hebben voor de tropen en tropische planten. Het bouwwerk heeft een oppervlakte van 4 hectare. Omdat gewerkt zal worden met meerdere bouwlagen, communiceert men een oppervlakte van 7 hectare.

Toch is de grootte niet het belangrijkste aspect, vindt Domb. "Dat betekent eigenlijk niets. Want waarschijnlijk staat er over twee of drie jaar iets groters in Dubai, bijvoorbeeld. Dus de schaalgrootte is niet het belangrijkst, maar je hebt wel genoeg ruimte nodig zodat mensen verdwaald kunnen raken in de tropen."



Zeekoeien

Sanctuary zal bestaan uit een tropisch regenwoud met een stukje woestijn en een oceaangedeelte, waar onder meer zeekoeien en haaien zullen zwemmen. Bezoekers kunnen ín het themagebied blijven slapen, dankzij hotelkamers onder water, in de bossen of in rotspartijen. Ze kijken dan uit over de dieren. "Altijd een verschillende ervaring", aldus Domb. "Dit is, met alle respect, een makkelijkere manier om de natuur te bewonderen dan in het wild."







Pairi Daiza begon ooit met het bouwen van hotelkamers bij dierenverblijven om gasten van verder weg te kunnen lokken. "Maar 90 procent van de mensen die bij ons slapen, zouden gewoon in hun eigen bed kunnen slapen. Niet de afstand is de reden voor een overnachting, maar de ervaring."



Schoonheid vernield

Met een bezettingsgraad van bijna 100 procent is het knap lastig om anno 2024 een slaapplek te kunnen bemachtigen. Daarom wil Pairi Daiza het aantal kamers snel uitbreiden. Maar, zo realiseert Domb zich, het is niet verstandig om honderden kamers dichtbij dieren te plaatsen. "Dat is niet goed voor de dieren. En de schoonheid van de belevenis wordt dan ook vernield."







De kas is naar verwachting gereed in de zomer van 2025. "Het wordt echt een speciale plek. Dit is het resultaat van dertig jaar ervaring, met vallen en opstaan." Later moet pal naast Sanctuary nóg een grote hal verrijzen: een overdekt waterparadijs, waar bezoekers kunnen zwemmen dichtbij de dieren. Domb noemt het "de Pairi Daiza-gekheid". "De meeste mensen stellen zich de vraag: waarom? Wij stellen ons de vraag: waarom niet?"



Plastic buizen

Pairi Daiza zal in ieder geval géén kale loods met wat glijbanen neerzetten, belooft de dierentuinbaas. "De meeste waterparken, met die plastic buizen, zijn zo lelijk, afschuwelijk." Domb gooit het over een andere boeg: hij wil badgasten het gevoel geven dat ze zich begeven tussen de Mexicaanse tempels. "We zullen teruggaan naar de Maya-beschaving, met mooie storytelling. Ik ken die vakmensen."







Eén van de hoogtepunten wordt een lazy river die het waterpark verlaat en door de tropische kas Sanctuary zal lopen. "We laten de zwemmers reizen, dichtbij de apen, dichtbij de vissen, de zeekoeien en andere dieren." Domb verwacht er veel van. "Er is geen plek in de wereld waar je zo veel dieren vanuit een een waterpark kunt bewonderen, natuurlijk zonder de dieren te verstoren. Het zal één van de zeer zeldzame mooie waterparken zijn."



Combineren

Maar past het concept van een zwembad überhaupt wel bij een dierentuin? Pairi Daiza is er in ieder geval niet vies van, licht Domb toe. Hij wil naar eigen zeggen "plezier, ontdekking en een connectie met dieren combineren". "Dieren zijn fantastisch, maar als wij families andere mogelijkheden kunnen bieden om een mooie belevenis te hebben, dan moeten we dat doen."