Pairi Daiza

Belgische dierentuin Pairi Daiza maakt voor het eerst reclame in Nederland

Eén van de meest geliefde dierentuinen in Europa opent de jacht op het Nederlandse publiek. Het Belgische dierenpark Pairi Daiza maakt deze maand voor het eerst reclame in Nederland. Onder het motto "Zoveel liefde, zo dichtbij" startte de trekpleister een online campagne voor de zuidelijke provincies.

Banners en videoadvertenties zijn te zien via Instagram, Facebook en het Google Ads-netwerk. Daarvoor ging Pairi Daiza een samenwerking aan met het Nederlandse bureau Red Online Marketing, dat eerder al werkte voor bijvoorbeeld Duinrell, het Dolfinarium, Zoover en de ANWB.

"Na dertig jaar kiest Pairi Daiza er voor het eerst voor om concreet te investeren in zichtbaarheid in Nederland", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Met onze allereerste Nederlandse campagne willen we ons unieke karakter benadrukken."



Twee uur

Het park in Brugelette staat bekend om rijkelijk gedecoreerde verblijven met authentieke elementen en unieke verblijfsaccommodaties, tussen de dieren. Vanaf Tilburg en Eindhoven zitten bezoekers zo'n twee uur in de auto.



Red Online Marketing is vereerd Pairi Daiza te mogen helpen met het vergroten van het bereik in Nederland, zegt eigenaar Roy Platje. "Binnen de dierentuin- en dagattractiewereld is het park al zeer bekend, ik denk dat veel fans Pairi Daiza op hun bucketlist hebben staan." Bij het grote publiek heeft men echter nog een lange weg te gaan.



Geweldige plannen

"En dat is erg jammer: in onze ogen is dit het mooiste dierenpark van Europa, met geweldige plannen voor de toekomst. Ook op het gebied van toeristisch verblijf." Pairi Daiza werkt momenteel aan de grootste tropische kas ter wereld, waar men straks ook kan overnachten. Daarnaast moet een overdekt waterpark verrijzen.



Pairi Daiza staat deze zomer in het teken van het festival Les Estivales. Tussen 12 juli en 18 augustus blijft het park op vrijdagen en zaterdagen geopend tot 23.00 uur. Ook op zondag 21 juli en zondag 18 augustus vindt het evenement plaats. Op het programma staan extra acts en culturele activiteiten, met 213 artiesten uit binnen- en buitenland verspreid over zestien podia.