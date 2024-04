Kermis

Brandweer bevrijdt vier meisjes uit 40 meter hoge zweefmolen in België

In de Belgische stad Brugge is vandaag een 40 meter hoge zweefmolen stilgevallen. Dat gebeurde tijdens de openingsavond van de zogeheten Meifoor. Vier meisjes moesten door de brandweer bevrijd worden. De gondels bevonden zich toen op zo'n 20 meter hoogte.

Volgens de kermisorganisatie kwam de attractie stil te staan door de hevige wind. Dat gebeurde rond 16.00 uur. "Hierdoor trad het veiligheidsmechanisme in werking." Men benadrukt dat de zweefmolen voldoet aan alle technische eisen en veiligheidsregels.

Om 17.00 uur werd de brandweer opgeroepen. Rond 17.50 uur stonden de vier meisjes weer met beide benen op de grond. Volgens de hulpdiensten maken de inzittenden het goed. Ze raakten niet gewond.



Heroes Tower

Het incident vond plaats bij de Heroes Tower, die sinds dit jaar eigendom is van een Belgische exploitant. Van 2018 tot en met 2023 reisde de toren in Frankrijk, toen onder de naam The Twister. Het gaat om een swing tower van fabrikant AK Rides uit Slowakije.