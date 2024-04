Futuroscope

Medewerker overleden bij bouw nieuwe attractie in Frans pretpark Futuroscope

Bij de bouw van een nieuwe attractie in het Franse pretpark Futuroscope is een medewerker om het leven gekomen. Dat gebeurde maandag op het bouwterrein van Mission Bermudes, een nieuw soort waterattractie van de Duitse fabrikant Mack Rides. Het 23-jarige slachtoffer overleed na een val van ruim 5 meter.

Hij kwam terecht op een bouwluik. Toegesnelde hulpdiensten konden de bouwvakker niet meer reanimeren. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Het lichaam van de man bevond zich op een moeilijk bereikbare plek. Er waren brandweerlieden nodig om het stoffelijk overschot weg te halen.

Het management van Futuroscope laat weten "in shock" te zijn. Men belooft samen te werken met de autoriteiten om duidelijkheid te kunnen geven over de toedracht van het dramatische ongeval. Zowel de arbeidsinspectie als het openbaar ministerie is een onderzoek gestart.



Scherpe bochten

Het attractietype heet rocking boat. Daarbij worden boten onder water heen en weer getrokken over een rail. Ondertussen kunnen de vaartuigen schommelen, waardoor zeer scherpe bochten mogelijk zijn. Futuroscope heeft volgend jaar de wereldprimeur: een rocking boat staat nog nergens ter wereld.



Mission Bermudes komt in het teken te staan van de Bermudadriehoek, waar volgens verhalen schepen en vliegtuigen op mysterieuze wijze verdwijnen. Het futuristische themapark wordt gerund door parkengroep Compagnie des Alpes, bekend van bijvoorbeeld Walibi Holland, Walibi Belgium en Parc Astérix.