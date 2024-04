Holiday Park Germany

Zo'n 100.000 euro schade bij inbraak in Plopsa's Holiday Park

Het Duitse Plopsa-pretpark Holiday Park Germany is het slachtoffer geworden van een inbraak. In de nacht van dinsdag 16 april hebben twee gemaskerde personen zich met geweld toegang verschaft tot het attractiepark in deelstaat Rijnland-Palts. Dat meldt de regionale politie.

De criminelen braken tussen 00.27 en 03.30 uur rolluiken, verkooplocaties, kassa's, drankautomaten en spelautomaten open. Ook werden verschillende Amazon-tegoedbonnen en een Nintendo-gameconsole gestolen.

De daders konden ongestoord hun gang gaan: ze zijn niet op heterdaad betrapt. Het is niet duidelijk of er beveiligingspersoneel aanwezig was. De totale schade bedraagt naar schatting 100.000 euro. Op dit moment zoekt de recherche naar getuigen of andere mensen die meer weten over het misdrijf.