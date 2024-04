Efteling

Video: wat als de intro van Game of Thrones over de Efteling ging?

Een creatieve Efteling-fan heeft zijn liefde voor de Efteling en de tv-serie Game of Thrones gecombineerd. Illustrator Daan van Genechten creëerde een video in de stijl van de iconische intro van de wereldberoemde tv-show, maar dan gebaseerd op het Kaatsheuvelse attractiepark.

Afleveringen van Game of Thrones starten met een driedimensionale landkaart waarop de mythische continenten uit de serie zich ontvouwen. Kijkers zien bouwwerken uit de kaart tevoorschijn komen. Op die manier ontstaat een soort speelbord. Ondertussen klinkt een soundtrack gecomponeerd door Ramin Djawadi.

Dat concept hanteerde Van Genechten ook voor de Efteling-versie. "Een rare combi? Ja, maar ik heb het toch gedaan", schrijft hij op LinkedIn. De maker was aan het experimenteren met het animatieprogramma Blender. "Een klein projectje wat natuurlijk weer finaal uit de klauwen liep en de levensduur van mijn videokaart met drie jaar heeft verkort."



Vliegende Hollander

De illustrator zorgde ook voor bijpassende muziek. Met behulp van een pianopartij realiseerde hij een arrangement van De Vliegende Hollander waar elementen van het Game of Thrones-thema in verwerkt zijn. "Het was vooral knippen en plakken, maar ik wilde net als bij het origineel de cello en viool wat meer op de voorgrond."



In het geval van Game of Thrones verschijnen ook de namen van de castleden in beeld, naast symbolen van de families van hun personages. De Efteling-variant toont namen als Repelsteeltje, Roodkapje, Klein Duimpje, Holle Bolle Gijs, Langnek, P. Does en J. Pretneus.



Intriges

De Amerikaanse fantasyserie Game of Thrones werd tussen 2011 en 2019 uitgezonden op HBO. Er zijn in totaal 73 afleveringen gemaakt. In de verhalen komen adellijke families, intriges en bovennatuurlijke elementen samen, in een web van macht en verraad.