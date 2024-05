Disneyland Paris

Star Wars Day in Disneyland Paris: ruim drieënhalfuur wachten voor meet-and-greet

Disneyland Paris heeft het geduld van Star Wars-fans vandaag op de proef gesteld. Ter gelegenheid van Star Wars Day was in het Disneyland Park gezorgd voor extra entertainment en speciale activiteiten. Bij een meet-and-greet liep de wachttijd op tot maar liefst 220 minuten: meer dan drieënhalf uur.

4 mei is internationaal uitgeroepen tot Star Wars Day omdat de Engelse aanduiding "May the 4th" lijkt op "May the Force be with you", een iconische zin uit de Star Wars-saga. In Disneyland Paris wordt ook jaarlijks stilgestaan bij de feestdag.

In meet-and-greet-locatie Starport, waar normaal gesproken Darth Vader te ontmoeten is, zijn vandaag de personages Rey en Chewbacca aanwezig. De figuren blijken bijzonder populair. Ook elders in parkdeel Discoveryland zijn lange rijen ontstaan, bijvoorbeeld bij fotomomenten met Din Djarin - beter bekend als The Mandalorian - en Darth Maul.



R2-D2

Daarnaast brachten Stormtroopers en robot R2-D2 een hoop mensen op de been. Verder kwam meermaals de First Order March met Captain Phasma voorbij. In Videopolis, het theater bij Café Hyperion, keerde eenmalig de interactieve voorstelling Jedi Training: Trials of the Temple terug.



Kinderen kregen de kans om een Jedi-training te volgen, waarbij ze het moesten opnemen tegen schurken Darth Vader en Kylo Ren. Volwassenen mochten bij hoge uitzondering verkleed komen, mits ze geen masker droegen. Men had ook gezorgd voor Star Wars-snacks, waaronder een Chewbacca-donut.