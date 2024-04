Efteling

Foto's: bij het Efteling Grand Hotel verschijnen de eerste raampartijen

De Efteling maakt eindelijk vaart bij de bouw van het nieuwe Efteling Grand Hotel. Eerder deze maand was op dronefoto's te zien dat de begane grond - de eerste bouwlaag - bijna helemaal overeind stond. Nog geen twee weken later zijn de eerste raampartijen van de eerste verdieping verschenen.

Het gaat om langwerpige kozijnen met bakstenen ertussen. Het worden de ramen van de hotelkamers. Daaronder zijn crèmekleurige bogen zichtbaar. Dezelfde soort bogen werden geplaatst in de toekomstige arcade, het overdekte wandelpad tussen de ingang van het park en de Pardoes Promenade.

Verder zien we betonnen wanden met smalle raampjes erin. De buitengevels van het hotelcomplex bestaan uit prefabdelen die elders zijn vervaardigd. Op dit moment ogen de stenen muren nog wel opvallend strak: voor een typische Efteling-touch is nog wat afwerking nodig.



Sprookjesbos

Het Efteling Grand Hotel wordt het eerste hotel binnen de parkgrenzen. Bezoekers kunnen straks ín het attractiepark overnachten, tussen entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen en het Sprookjesbos. Het omliggende gebied krijgt de titel Eiland van de Vijf Zintuigen. De opening is verplaatst van eind 2024 naar ergens in 2025.